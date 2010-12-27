Аналог usabilitylab.ru

Создать сайт по-сути аналог http://www.usabilitylab.ru/. Семантично, кроссбраузерность, резиново. Вёрстка должна быть такая, чтобы потом разработчики с ней не мучились. На первом этапе планируется создание прототипа, далее доработка.

1. Сверстать сайт, далее одеваем на него дизайн - это прототип. Устраняем замечания - готовность сайта.

2. На сайте будет несколько форм (6-7 шт.) обратной связи, отправки заявки и т.д.

3. Строгие требования к тому как на сайте будут учтены отступы, размер шрифта, расстояния, подгон сайта и картинок под различные мониторы от прямоугольных до нетбуков.

4. Ориентировочные сроки: до 31.12 согласование ТЗ и других техмоментов, разработка прототипа (вёрстка) до 6-7 января, работы с дизайном+доработка прототипа до 11.01.

5. Магазина не будет.

Предпочтение отдается кандидатам которые готовы приступить как можно раньше до НГ и готовы работать в праздники.