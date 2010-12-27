Повторно. Всем Фрилансерам .Доброго времени суток. К вашему вниманию проект , зревший долгое время ! вот созрел. Тематика проэкта в расширенном ТЗ. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА : Оставлять заявки с портфолио(опыт работы ...
Создание сайта для компании
Задача: изготовление сайта «Под ключ»
Тематика сайта: продвижение на рынок высококачественного облицовочного строительного материала изготавливаемого по новой, прогрессивной технологии.
Основная суть: продажа облицовочной плитки и материала для изготовления столешниц и подоконников. продвижение нового продукта на рынок строительных материалов.
Экстерьер сайта: архитектура, элитные отделочные материалы.
Наполнение: около 100 фотографий, прайс с фотографиями, описание физико-химических свойств материала.
Только WP.
Сроки не являются определяющим фактором. Основные факторы: дизайн, функциональность, удобство администрирования.
Прошу в предложении указывать три примера Вашей работы, которые Вы считаете наиболее удачными.
Ссылки на полные портфолио рассматриваются в последнюю очередь.
Заявки фрилансеров
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