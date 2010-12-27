Создание сайта для компании

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок892 просмотра

Задача: изготовление сайта «Под ключ»

Тематика сайта: продвижение на рынок высококачественного облицовочного строительного материала изготавливаемого по новой, прогрессивной технологии.

Основная суть: продажа облицовочной плитки и материала для изготовления столешниц и подоконников. продвижение нового продукта на рынок строительных материалов.

Экстерьер сайта: архитектура, элитные отделочные материалы.

Наполнение: около 100 фотографий, прайс с фотографиями, описание физико-химических свойств материала.

Только WP.

Сроки не являются определяющим фактором. Основные факторы: дизайн, функциональность, удобство администрирования.

Прошу в предложении указывать три примера Вашей работы, которые Вы считаете наиболее удачными.

Ссылки на полные портфолио рассматриваются в последнюю очередь.

WordPress
14 лет назад
kazanseff
54 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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