Создание сайта для компании

Задача: изготовление сайта «Под ключ»

Тематика сайта: продвижение на рынок высококачественного облицовочного строительного материала изготавливаемого по новой, прогрессивной технологии.

Основная суть: продажа облицовочной плитки и материала для изготовления столешниц и подоконников. продвижение нового продукта на рынок строительных материалов.

Экстерьер сайта: архитектура, элитные отделочные материалы.

Наполнение: около 100 фотографий, прайс с фотографиями, описание физико-химических свойств материала.

Только WP.

Сроки не являются определяющим фактором. Основные факторы: дизайн, функциональность, удобство администрирования.

Прошу в предложении указывать три примера Вашей работы, которые Вы считаете наиболее удачными.

Ссылки на полные портфолио рассматриваются в последнюю очередь.