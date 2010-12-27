Иінтернет-магазин одежды

Потрібен магазин для одягу, на подобі амереканських http://us.levi.com/home/index.jsp

можна на подобі і віртуал марту, але, в ньому не подобається наступне:

при великій кількості відвідувачів, грузе сервер, дуже велика кількість в базу даних, через що і відключали магазин, мала швидкодія, і коли є товар, наприклад джинси, і там є десять розмірів, не можна на кожен розмір встановлювати наявність товару, а це дуже потрібно. а так то віртуал підходить

на сайті також повинно бути реєстрація і кабінет для кожного клієнта, щоб дивитись історію покупок.

також скидки, оплата через приват 24, кредитні картки.

все що є віртуал марті, все потрібно.

також потрібно гарний дизайн, і якщо можна, то розкрутка в топ 10, за додаткову плату.

на все коло 300-400$