Нужен сайт для агентства недвижимости

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Завершен23 заявки376 просмотров

Нужен сайт для агентства недвижимости.

Такие разделы будут:

-О компании

-Блоги

-База объектов:

*фото

*название объекта

*цена

*площадь

*подробное описание объекта

Нас интересуют готовые уже реализованные вами проекты(с похожими задачами), что бы осталось только поменять дизайн.

14 лет назад
ttt555
56 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

AleksRF
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$150
7 дней
Всем привет! Мне надо было сайт для агентства недвижимости. Алексей справился с поставленной задачей. Работа была сделана: -оперативно с ответственностью -качественно -без нервотрепки -за адекватную сумму Кроме того он написал подробную инструкцию, как управлять движком. Работой доволен. Ставлю оценку 10 баллов. Буду еще обращаться к Алексею. С ув. Александр PS Я закрутился и отложил на время работу по наполнению моего сайта, а Алексей переживал почему я не веду работу. Неоднократно у меня спрашивал: все ли понятно, нужна ли помощь. Таких исполнителей еще не встречал, которые переживали бы за работу, которая уже принята заказчиком и оплачена. Алексей ты М-О-Л-О-Д-Е-Ц. ................. В своем отзыве я ни капельки не преувеличил заслуги Алексея.
Все договоренности были соблюдены. Доволен работой с заказчиком.

Заявки фрилансеров

AleksRF
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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