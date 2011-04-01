Нужен сайт для агентства недвижимости.

Всем привет! Мне надо было сайт для агентства недвижимости. Алексей справился с поставленной задачей. Работа была сделана: -оперативно с ответственностью -качественно -без нервотрепки -за адекватную сумму Кроме того он написал подробную инструкцию, как управлять движком. Работой доволен. Ставлю оценку 10 баллов. Буду еще обращаться к Алексею. С ув. Александр PS Я закрутился и отложил на время работу по наполнению моего сайта, а Алексей переживал почему я не веду работу. Неоднократно у меня спрашивал: все ли понятно, нужна ли помощь. Таких исполнителей еще не встречал, которые переживали бы за работу, которая уже принята заказчиком и оплачена. Алексей ты М-О-Л-О-Д-Е-Ц. ................. В своем отзыве я ни капельки не преувеличил заслуги Алексея.