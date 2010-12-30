Создание аналога otvet.mail.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок255 просмотров

Прицениваюсь к созданию аналога.

Из функционала - регистрация пользователя со сложной капчей, поднятие рейтинга пользователей, поощрение пользователей. Выбор лучшего ответа пользователем и тд. Подробней уже при лином общении.

От вас, сроки, цена. Примеры работы.

14 лет назад
klez40
Женя 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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