Задача: изготовление сайта «Под ключ» Тематика сайта: продвижение на рынок высококачественного облицовочного строительного материала изготавливаемого по новой, прогрессивной технологии. Основная суть: продажа облицовочной плитки и материала для изготовления столешниц и подоконников. ...
Создание аналога otvet.mail.ru
Прицениваюсь к созданию аналога.
Из функционала - регистрация пользователя со сложной капчей, поднятие рейтинга пользователей, поощрение пользователей. Выбор лучшего ответа пользователем и тд. Подробней уже при лином общении.
От вас, сроки, цена. Примеры работы.
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