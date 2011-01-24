Сайт под ключ о животных.

Суть сайта, пользователи создают анкеты своих животных, фото, видео, блоги, группы, общаются друг с другом и т.д. Нужен поиск и автоматизировать оплату объявлений. На подобие www.pitomec.ru Интересует цена подобного проекта.

Слишком дорого, хотелось бы в райогне 400-500 баксов, кто возьмётся пишите, обсудим что можно сделать за эту сумму.