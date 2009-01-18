Отзывы заказчиков
$380
0 баллов
12 лет назад
Ждал Виктора до последнего, но так и не исправил как обещал ошибки. Я не давал точного технического задания, но и исполнитель выполнял уже все до этого (в другом тех. задании), просто надо было поменять дизайн и цену постоянно увеличивал, на чем мы согласились в конце концов. Оплату получил. Вот все еще жду - сайт с косяками. Пропадает на недели и месяцы. Вежливый, но абсолютно не держащий слова и не обязательный человек. НЕ рекомендую заказчикам. Сроки для него не существуют. Должен был сделать за неделю.. Смешно.. p. s. К тому же я многое уступал, но он так и не сделал как я просил изначально.
$38
10 баллов
13 лет назад
Как обычно, сделано все вовремя и с учетом всех пожеланий!
$170
10 баллов
13 лет назад
Ответный отзыв
2-ой и всё также. Отличный заказчик. Всё чётко по ТЗ. Оплата в срок.
$400
10 баллов
13 лет назад
Виктор сделал сайт, от начало и до конца! Разместил на хостинге, привязал домен, сделал дизайн и написал основные функции. В некоторых сложных решениях, находил простой выход. Работали без Т.З. общаясь по скайпу, каждый шаг делали в месте. Рекомендую данного человека!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всё чётко по ТЗ. Оплата в срок.
$95
10 баллов
13 лет назад
Отличная и главное профессиональная работа. Мучался со мной до конца и уделял внимание каждому нюансу без всяких условий и оговорок. Рад буду сотрудничеству еще! Как профессионала и просто лояльного человека советую всем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всё оплачено сразу же после завершения. Задачи ставятся чётко.
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3 отзыва(-1)
от $5
от 1 дня
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