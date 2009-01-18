Ждал Виктора до последнего, но так и не исправил как обещал ошибки. Я не давал точного технического задания, но и исполнитель выполнял уже все до этого (в другом тех. задании), просто надо было поменять дизайн и цену постоянно увеличивал, на чем мы согласились в конце концов. Оплату получил. Вот все еще жду - сайт с косяками. Пропадает на недели и месяцы. Вежливый, но абсолютно не держащий слова и не обязательный человек. НЕ рекомендую заказчикам. Сроки для него не существуют. Должен был сделать за неделю.. Смешно.. p. s. К тому же я многое уступал, но он так и не сделал как я просил изначально.