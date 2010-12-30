Задача: изготовление сайта «Под ключ» Тематика сайта: продвижение на рынок высококачественного облицовочного строительного материала изготавливаемого по новой, прогрессивной технологии. Основная суть: продажа облицовочной плитки и материала для изготовления столешниц и подоконников. ...
Простой сайт обмена Paysafecard на WM
Здравствуйте, меня зовут Роман. Нужно создать простой сайт с уникальным, красивым дизайном для обмена карт Paysafecard на Webmoney
Сайт должен содержать 4 страницы
- Главная (рус/eng)
- Купить (рус/eng)
- Контакты (рус/eng)
- О paysafecard
На странице купить выделить текущие курсы обмена
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