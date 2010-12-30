Простой сайт обмена Paysafecard на WM

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Закрыт4 заявки175 просмотров

Здравствуйте, меня зовут Роман. Нужно создать простой сайт с уникальным, красивым дизайном для обмена карт Paysafecard на Webmoney

Сайт должен содержать 4 страницы

- Главная (рус/eng)

- Купить (рус/eng)

- Контакты (рус/eng)

- О paysafecard

На странице купить выделить текущие курсы обмена

14 лет назад
daneliya
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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