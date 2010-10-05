Прогнать 5 сайтов по каталогам, статьям и соц/з.

Имеется 5 сайтов на тему Ковры. Регион - г. Москва.

Цель - повысить позиции в яндексе и гугле по поисковым запросом, а для этого ставятся такие задачи:

1. Прогнать по актуальной базе рабочих каталогов (белых/не белых?).

2. Прогнать по соц. закладкам.

3. Прогнать по статьям.

4. Может еще что-то посоветуете.

В качестве ТЗ предоставлю ключевые слова, описания, уникальные статьи, заголовки - в общем все необходимые данные.

Итогом работы должен стать отчёт, по которому можно проверить наличие ссылок на сайт, статей и закладок.

Бюджет 150wmz. Оплата по-факту проверки отчёта.

PS: Если сотрудничество состоится успешным - сразу дам еще пару проектов.