Раскрутка групп ВКонтакте

Имеется 5 сайтов на тему Ковры. Регион - г. Москва. Цель - повысить позиции в яндексе и гугле по поисковым запросом, а для этого ставятся такие задачи: 1. Прогнать по актуальной базе рабочих каталогов (белых/не белых?). 2. Прогнать ...