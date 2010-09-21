Реклама сайта на форумах

Каталоги, доски и т.п. интересуют ТОЛЬКО качественные базы в предложении ожидаю увидеть все предлагаемые варианты прогонов предложения без сроков и цены за каждый прогон не рассматриваются в аську, личку и т.п. просьба не стучать - напишу сам выбранному исполнителю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется ручной постинг сообщений и создание тем на форумах в соответствующих разделах и темах (чтоб не было большого процента удалений)
направленность- научные работы на заказ, поэтому нужны форумы студенческих организаций, вузов, городские форумы, тематические молодежные и т.д. Хорошо, если на форуме есть раздел для объявлений без удаления коммерческой рекламы. Регион-россия, москва и область в первую очередь
указывайте пожалуйста подробно по ценам, срокам, условиям
при хорошей добросовестной работе- постоянное сотрудничество
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