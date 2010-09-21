Реклама сайта на форумах

Требуется ручной постинг сообщений и создание тем на форумах в соответствующих разделах и темах (чтоб не было большого процента удалений)

направленность- научные работы на заказ, поэтому нужны форумы студенческих организаций, вузов, городские форумы, тематические молодежные и т.д. Хорошо, если на форуме есть раздел для объявлений без удаления коммерческой рекламы. Регион-россия, москва и область в первую очередь

указывайте пожалуйста подробно по ценам, срокам, условиям

при хорошей добросовестной работе- постоянное сотрудничество