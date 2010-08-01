Требуется создание грамотной копии рекламной кампании из Директ-а (xsl-файлы) в Adwords с небольшой коррекцией текстов (кое где "весна", а на дворе уже осень).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Продвижение сайта (seo) (только белое продвижение) в поисковой системе google в ТОП-3. Ключевые слова (создание сайта, создать сайт, создание сайта алматы, создать сайт алматы, разработка сайта, разработать сайт, разработка сайта в алматы, разработать сайт в алматы, создание хороших сайтов, flesh сайты, флеш сайты). Регион продвижения Казахстан. Сайт сделан на джумле, верстка сделана максимально валидно. Детально на icq 444-134-344.
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