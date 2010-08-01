Поисковая оптимизация

Нужно оптимизировать сайт www.artwizard-ps.ru для поисковых систем.

Есть robox.txt и sitemap.xml для сайта, если нужно что-то подкорректировать.Так же нужно поднять ТИЦ до 10-20.

Предложения пишите тут или по icq 415-274-324.

Оплата по факту.