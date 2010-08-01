Нужны автомобильные ссылки

Нужны ссылки с сайтом автомобильной тематики. В первую очередь интересует размещение на страницах с PR и ТиЦ, во вторую, размещение ссылки в статье, навсегда. За статью платить не буду, только за размещение ссылки. Статьи сами по себе не нужны.