Поменять домен сайту без потерь

Нужны ссылки с сайтом автомобильной тематики. В первую очередь интересует размещение на страницах с PR и ТиЦ, во вторую, размещение ссылки в статье, навсегда. За статью платить не буду, только за размещение ссылки. Статьи ...
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Здравствуйте. Есть сайт в зоне РУ. Домен был зарегистрирован 2 года назад по глупости на левые данные. Сейчас нужно подтверждать свое право на домен, но паспорта соответственно нет. Есть такой же домен (одноименный), только в зоне info. Я его уже зарегистрировал.
Что жду от Вас... ну в идеале это верифицировать старый домен... Но так как чувствую, что это не возможно, нужно либо объединить домены так, чтобы работали все ссылки со старого домена, либо полностью заменить домен...
Сам в этом вопросе не очень разбираюсь - по этому жду вашего пояснения. Хотелось бы в исполнители выбрать грамотного и опытного человека, который уже выполнял подобную работу.
Вкратце:
На основном сайте 4500 страниц в индексе Я
Около 2000 хостов в сутки
ТИЦ 10.
В идеале, чтобы показатели после изменения стали такими же и на новом домене в течении месяца (можно без ТИЦ).
В общем кто в теме, тот поймет. Жду ваших предложений.
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