Поменять домен сайту без потерь

Здравствуйте. Есть сайт в зоне РУ. Домен был зарегистрирован 2 года назад по глупости на левые данные. Сейчас нужно подтверждать свое право на домен, но паспорта соответственно нет. Есть такой же домен (одноименный), только в зоне info. Я его уже зарегистрировал.

Что жду от Вас... ну в идеале это верифицировать старый домен... Но так как чувствую, что это не возможно, нужно либо объединить домены так, чтобы работали все ссылки со старого домена, либо полностью заменить домен...

Сам в этом вопросе не очень разбираюсь - по этому жду вашего пояснения. Хотелось бы в исполнители выбрать грамотного и опытного человека, который уже выполнял подобную работу.

Вкратце:

На основном сайте 4500 страниц в индексе Я

Около 2000 хостов в сутки

ТИЦ 10.

В идеале, чтобы показатели после изменения стали такими же и на новом домене в течении месяца (можно без ТИЦ).

В общем кто в теме, тот поймет. Жду ваших предложений.