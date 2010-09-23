Увеличить посещаемость

Есть городской форум. Его средняя уникальная посещаемость в сутки 200 человек. Нужно сделать 1000 целевых уников в сутки. Оплата частями по достигнатому результату. Просьба кто готов выполнить данную задачу написать ваши методы, хотя бы в кратце и icq для связи с вами. Всем спасибо ;)