Продвижение торрент-трекера

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок243 просмотра
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Добрый день.

Необходимо увеличить посещаемость торрент-трекера www.seedoff.net

Сейчас мы доросли до 5 тысяч пользователей в сутки. Нужно 10 тысяч.

Спам, прогоны по каталогам, закладкам, форумам не предлагать.

Интересуют пусть и более дорогие, но более действенные способы.

Например было бы хорошо написать и разместить статью о сайте в википедию, добавить сайт в dmoz.

Может быть написать отличную статью, которая разойдётся по новостным или другим ресурсам. В общем нужна полноценная pr-компания в интернете.Что то вроде вирусного маркетинга или вирусной рекламы.

Пишите предлагаемые способы, суммы, срок и т.д.

Пишите только после анализа сайта и конкурентов иначе это просто зря потраченное и моё и ваше время. Не стоит писать давайте обговорим в аське и т.д. Если не хотите публичное предложение делать, то пишите в приват. Но пишите сразу подробно.

13 лет назад
aledain
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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