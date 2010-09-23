SEO и дальнейшее продвижение

Нужно раскрутить группу ВКонтакте и ЖЖ. Ставьте пожалуйста цену вопроса.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо оптимизировать портал по трудоустройству www.jobnet.com.ua/ для поисковиков (украинский сегмент) и раскрутить его.
Только белый способ. Необходимо оценка (разделение на 2 бюджета - оптимизация и раскрутка), сроки и способ действия в личку. Без этого не рассматриваются заявки.
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