Продвижение сайтов по восстановлению данных

Требуется Продвижение/Раскрутка сайтов по Восстановлению данных (услуги).

Интересуют только белые методы продвижения.

Я готов платить в первую очередь за результат по факту, но и от небольшой абонентки сразу тоже не против. Интересует долговременное сотрудничество, потому как расширяю бизнес и запускаю новые проекты.

Есть действующие сайты по темам:

Восстановление данных

Восстановление данных с флешек

Ремонт ноутбуков, компьютеров

Этим сайтам 1-2 года от роду, какие-то попытки раскрутки уже были.

Еще есть или вот-вот доделаю:

Восстановление данных c RAID массивов - 2 сайта

Восстановление данных

Восстановление данных с флешек

Ремонт ноутбуков, компьютеров

С этими сайтами ничего по поводу раскрутки не предпринималось.

Тематика некоторых сайтов будет дублировать друг друга, поэтому можно к примеру раскручивать разные сайты по одной теме, но с разными ключами. Мне нужен результат и без разницы какие из данных сайтов вы предпочтете раскручивать.