Продвижение сайтов по восстановлению данных

Необходимо оптимизировать портал по трудоустройству www.jobnet.com.ua/ для поисковиков (украинский сегмент) и раскрутить его. Только белый способ. Необходимо оценка (разделение на 2 бюджета - оптимизация и раскрутка), сроки и способ действия в личку. Без этого не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Продвижение/Раскрутка сайтов по Восстановлению данных (услуги).
Интересуют только белые методы продвижения.
Я готов платить в первую очередь за результат по факту, но и от небольшой абонентки сразу тоже не против. Интересует долговременное сотрудничество, потому как расширяю бизнес и запускаю новые проекты.
Есть действующие сайты по темам:
Восстановление данных
Восстановление данных с флешек
Ремонт ноутбуков, компьютеров
Этим сайтам 1-2 года от роду, какие-то попытки раскрутки уже были.
Еще есть или вот-вот доделаю:
Восстановление данных c RAID массивов - 2 сайта
Восстановление данных
Восстановление данных с флешек
Ремонт ноутбуков, компьютеров
С этими сайтами ничего по поводу раскрутки не предпринималось.
Тематика некоторых сайтов будет дублировать друг друга, поэтому можно к примеру раскручивать разные сайты по одной теме, но с разными ключами. Мне нужен результат и без разницы какие из данных сайтов вы предпочтете раскручивать.
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