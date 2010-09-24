Раскрутка сообщества в ЖЖ

Разрабатывается новая версия сайта веб-студии, который объединит несколько проектов и видов деятельности компании (будет "слит" интернет-магазин ПО, и калькулятор страхования, кабинет клиента). Регион - Казахстан. Хотя для российских заказчиков выполнять проекты мы тоже не против. У нас ...