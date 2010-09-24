Раскрутка сообщества в ЖЖ

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Молодое сообщество в ЖЖ (целевая аудитория - молодые мамы и папы) хочет раскрутиться до 1000 читателей.

Требуется продвижение на других ресурсах, сообществах, форумах для привлечения целевой аудитории.

Возможно также сотрудничество в области написания статей для сообщества.

Ждем ваших предложений по цене.

13 лет назад
elenamoroz26
Елена Мороз 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад