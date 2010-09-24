Продвинуть сайт веб студии по региону

Разрабатывается новая версия сайта веб-студии, который объединит несколько проектов и видов деятельности компании (будет "слит" интернет-магазин ПО, и калькулятор страхования, кабинет клиента).

Регион - Казахстан. Хотя для российских заказчиков выполнять проекты мы тоже не против.

У нас много авторского аналитического материала, который будет опубликован на сайте.

Домен зарегистрирован 2 года назад, сейчас в ТОП-3 по некоторым ключевым запросам. Весь текст на сайте уникальный и немного перелинкован.

Требуется: вывести в топ по основным высоко конкурентным запросам в Яндексе, Google, Mail, Rambler.

Пожалуйста, когда оставляете заявку, приведите смету расходов. Т.е. мы должны четко знать, сколько мы платим вам лично за работу, а сколько тратится на рекламу. Нас интересует только прозрачная работа.