Продвинуть сайт веб студии по региону

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок186 просмотров
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Разрабатывается новая версия сайта веб-студии, который объединит несколько проектов и видов деятельности компании (будет "слит" интернет-магазин ПО, и калькулятор страхования, кабинет клиента).

Регион - Казахстан. Хотя для российских заказчиков выполнять проекты мы тоже не против.

У нас много авторского аналитического материала, который будет опубликован на сайте.

Домен зарегистрирован 2 года назад, сейчас в ТОП-3 по некоторым ключевым запросам. Весь текст на сайте уникальный и немного перелинкован.

Требуется: вывести в топ по основным высоко конкурентным запросам в Яндексе, Google, Mail, Rambler.

Пожалуйста, когда оставляете заявку, приведите смету расходов. Т.е. мы должны четко знать, сколько мы платим вам лично за работу, а сколько тратится на рекламу. Нас интересует только прозрачная работа.

13 лет назад
luchinskiy
Петр 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад