elenamoroz26

Ищем разработчика одностраничного сайта для сбора подписчиков электронного журнала. На странице: - текст о журнале - обложка журнала - превью оглавления во всплывающем окне - форма подписки - возможность добавления лайков и комментариев из ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
Создание блога для инфо-бизнеса и его продвижение/SEOСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
1. Компрессия видео-файлов в формате AVI, записанных фотокамерой. около 300 файлов 2. Создание архива на DVD дисках (запись на диски) 3. Переформатирование видео, записанного цифровой видеокамерой. объем видеоматериала - около 10-12 часов 4. Создание архива на DVD дисках ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Молодое сообщество в ЖЖ (целевая аудитория - молодые мамы и папы) хочет раскрутиться до 1000 читателей. Требуется продвижение на других ресурсах, сообществах, форумах для привлечения целевой аудитории. Возможно также сотрудничество в области написания статей для сообщества. ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад