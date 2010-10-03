elenamoroz26

Молодое сообщество в ЖЖ (целевая аудитория - молодые мамы и папы) хочет раскрутиться до 1000 читателей. Требуется продвижение на других ресурсах, сообществах, форумах для привлечения целевой аудитории. Возможно также сотрудничество в области написания статей для сообщества. ...