elenamoroz26

Елена Мороз elenamoroz26

 
48 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Одностраничный сайт для сбора подписчиков журнала

    Ищем разработчика одностраничного сайта для сбора подписчиков электронного журнала. На странице: - текст о журнале - обложка журнала - превью оглавления во всплывающем окне - форма подписки - возможность добавления лайков и комментариев из ...

    HTML
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание домашнего видеоархива на DVD дисках

    $100

    1. Компрессия видео-файлов в формате AVI, записанных фотокамерой. около 300 файлов 2. Создание архива на DVD дисках (запись на диски) 3. Переформатирование видео, записанного цифровой видеокамерой. объем видеоматериала - около 10-12 часов 4. Создание архива на DVD дисках ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка сообщества в ЖЖ

    Молодое сообщество в ЖЖ (целевая аудитория - молодые мамы и папы) хочет раскрутиться до 1000 читателей. Требуется продвижение на других ресурсах, сообществах, форумах для привлечения целевой аудитории. Возможно также сотрудничество в области написания статей для сообщества. ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад