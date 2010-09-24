Необходима небольшая консультация по раскрутке

Необходимо оптимизировать портал по трудоустройству www.jobnet.com.ua/ для поисковиков (украинский сегмент) и раскрутить его. Только белый способ. Необходимо оценка (разделение на 2 бюджета - оптимизация и раскрутка), сроки и способ действия в личку. Без этого не ...
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Имеется сайт www.clickpincode.com по продаже пин-кодов пополнения счета. Подобраны ключевые слова. Каждый 8 посетитель совершает покупку. Сайт продвигался 2 месяца в webeffector.ru (login: clickpincode, password: 040211) но безуспешно. Трафик ожидался в несколько тысяч человек при попадании слов в топ. Что необходимо сделать чтобы все фразы попали в топ и появился трафик, указанный в wordstat.yandex.ru.
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