Вывод в топ Я и G

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки194 просмотра
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Требования:

- отличные знания в SEO-оптимизации сайтов

- представление алгоритмов поисковых систем

- наличие в портфолио успешно продвинутых и действующих проектов !!!

- прописка Москва или МО

Обязанности:

- Вывод в топ 2-х сайтов компании в поисковых системах Яндекс‚ Гугл по ВЧ‚СЧ‚НЧ.

- Увеличение ссылочной базы сайта.

- Отчетность.

Условия:

- Офис в центре г. Москва (м. Цветной бульвар).

- 1 раз в 2 недели появляться в офисе для отчетности.

Более подробная информация:

(495) 781-00-05 ( Андрей )

личка

icq: 601013832

[email protected]

13 лет назад
shikarus
Сайта 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
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