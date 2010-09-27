Прогон по каталогам статей

Необходим прогон статьи по каталогам статей.

Сама статья и её размножение - мои.

От исполнителя именно прогон размноженной статьи по каталогам.

В заявку прошу указывать сколько каталогов статей в вашей базе и сколько из них индексируется поисковиками.