Продвижение сайта бара Пивная Бочка

Необходима разработка кампаний в системах контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google Adwords. Задачи: - минимизация цены клика - широкий охват - группировка запросов, написание кликабельных объявлений - анализ и улучшение показателей. Ищем специалиста по контексту с большим опытом! Тематика - региональный портал. Широкие массивы ...
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Сайт – www.pivnayabochka.ru
Сделан совсем недавно.
Интересует его продвижение в поисковиках.
Есть бюджет в 15 000 рублей.
Преимущество - подрядчику в Петербурге.
Слова
Кол-во зап-в в Яндекс
пивная бочка
98
бар бочка
42
бар восстания
129
пивной бар
1822
бар футбол
227
бар гончарная
15
бары+на восстания
56
пивной бар спб
383
спорт бар футбол
10
спорт бар+в центре
8
спорт бары петербурга
301
столик в баре+бронь
68
футбол на playstation
6
футбол на плейстейшн
0
поиграть на playstation
35
поиграть на плейстешен
1
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1279
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