Раскрутка сайтов (Google)

Есть клиент, хочу отдать на аутсорс. сайт: itstat.ru регион калининград Нужны клиенты с ПС. Сайт раньше кто-то продвигал, но человек пропал. Интересует яндекс и гугл. Жду ключи, предполагаемый трафик и стоимость слов на [email protected] или в личку. Оплата webmoney или втб24. Прошу ...
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Ищу специалиста по раскрутке сайтов (несколько проектов). Раскрутка в основном не в Рунете но возможно будет в будущем будет и в нем. В первую очередь интересует раскрутка через Google.
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