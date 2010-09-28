Продвижение в соцсетях и размещение yml-прайсов

Сайт – www.pivnayabochka.ru Сделан совсем недавно. Интересует его продвижение в поисковиках. Есть бюджет в 15 000 рублей. Преимущество - подрядчику в Петербурге. Слова Кол-во зап-в в Яндекс пивная бочка 98 бар бочка 42 бар восстания 129 пивной бар 1822 бар футбол 227 бар гончарная 15 бары+на восстания 56 пивной бар спб 383 спорт бар футбол 10 спорт бар+в центре 8 спорт бары ...
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Здравствуйте.
Ищу человека для решения двух задач
1. Размещение прайс-листов моего интернет-магазина на бесплатных площадках, которые принимают прайсы от магазинов в формате yml (яндекс.маркет).
От вас требуется найти площадки, которые позволяют размещать у себя прайсы на бесплатной основе (временно или постоянно) и соответственно регистрация магазина и размещение прайса. Особенно интересуют платные площадки с тестовым бесплатным размещением.
2. Реклама интернет-магазина в соцсетях.
Просьба скидывать предложения сюда и в аську 91961599.
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