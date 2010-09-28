Продвижение в соцсетях и размещение yml-прайсов

Здравствуйте.

Ищу человека для решения двух задач

1. Размещение прайс-листов моего интернет-магазина на бесплатных площадках, которые принимают прайсы от магазинов в формате yml (яндекс.маркет).

От вас требуется найти площадки, которые позволяют размещать у себя прайсы на бесплатной основе (временно или постоянно) и соответственно регистрация магазина и размещение прайса. Особенно интересуют платные площадки с тестовым бесплатным размещением.

2. Реклама интернет-магазина в соцсетях.

Просьба скидывать предложения сюда и в аську 91961599.