Покупка размещения статей

В данный момент есть порядка 250 поисковых запросов по которым нужно делать продвижение, ежемесячная оплата! 10 000 - 15 000 ежемесячно. cms joomla. Меня интересует работа на результат! Только! контакты 110905479. Уточнение! Меня не интересует ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен фрилансер, который находил подходящие площадки и размещал статьи (вручную).
За каждую найденную размещенную площадку (сайт), где будет стоять статья - получаете $1.
Тематика статей:
Погода, телепрограмма, карта Киева, спорт, виде
Критерии отбора площадок:
Площадка до $4
Площадка (сайт) должен находится в индексе Google (а также, желательно в yandex).
PR- от 2
Тиц - от 10
Каждый сайт на отдельном IP-адресе.
Бесплатные домены, поддомены, жж и все бесплатная нечисть - отпадает.
Доменное предпочтения: ua, com.ua, ru, региональные.ua
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Ищу человека для решения двух задач 1. Размещение прайс-листов моего интернет-магазина на бесплатных площадках, которые принимают прайсы от магазинов в формате yml (яндекс.маркет). От вас требуется найти площадки, которые позволяют размещать у себя прайсы на бесплатной основе ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Сайт – www.pivnayabochka.ru Сделан совсем недавно. Интересует его продвижение в поисковиках. Есть бюджет в 15 000 рублей. Преимущество - подрядчику в Петербурге. Слова Кол-во зап-в в Яндекс пивная бочка 98 бар бочка 42 бар восстания 129 пивной бар 1822 бар футбол 227 бар гончарная 15 бары+на восстания 56 пивной бар спб 383 спорт бар футбол 10 спорт бар+в центре 8 спорт бары ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходима разработка кампаний в системах контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google Adwords. Задачи: - минимизация цены клика - широкий охват - группировка запросов, написание кликабельных объявлений - анализ и улучшение показателей. Ищем специалиста по контексту с большим опытом! Тематика - региональный портал. Широкие массивы ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно продвинуть вебсайт-казино-игру с игрой на вебмани по ключевым словам. Ищу суб.подряд. От вас: предположительные - ключевые слова. (для примера). И стоимость работы.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу специалиста по раскрутке сайтов (несколько проектов). Раскрутка в основном не в Рунете но возможно будет в будущем будет и в нем. В первую очередь интересует раскрутка через Google.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть клиент, хочу отдать на аутсорс. сайт: itstat.ru регион калининград Нужны клиенты с ПС. Сайт раньше кто-то продвигал, но человек пропал. Интересует яндекс и гугл. Жду ключи, предполагаемый трафик и стоимость слов на [email protected] или в личку. Оплата webmoney или втб24. Прошу ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно привлечь посетителей в группу по продаже косметики и парфюмерии. Указывайте сроки и стоимость за 1000 приглашений.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходим прогон статьи по каталогам статей. Сама статья и её размножение - мои. От исполнителя именно прогон размноженной статьи по каталогам. В заявку прошу указывать сколько каталогов статей в вашей базе и сколько из них индексируется поисковиками.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, необходимо нагнать качественный трафик: как минимум 50% ботов + 50% нормального. Получить максимальное показов + обсуждений ролика. Тема - парфюмерия. Жду ваши предложения на почту [email protected] , пишите ICQ: 352754746Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад