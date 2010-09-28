Продвижение интернет-магазина и др.сайта

Есть интернет-магазин. Создан давно, но параметры слабые (тиц 10). Нужно увеличить параметры. Если с этим проектом получиться отлично, то дам более серьезный туристический сайт.

Для начала нужно увидеть вашу работу (повышение тиц хотя бы до 20), оплата после этого. Работа по предоплате исключена. Многие после оплаты ВООБЩЕ ничего не сделали. В дальнейшем готов оплатить все расходы по ссылкам и саму работу, когда сайт достигнет тиц 20 и выше. Не тратьте мой и свое время, если вас не устраивают условия.