Нужен фрилансер, который находил подходящие площадки и размещал статьи (вручную). За каждую найденную размещенную площадку (сайт), где будет стоять статья - получаете $1. Тематика статей: Погода, телепрограмма, карта Киева, спорт, виде Критерии отбора площадок: Площадка до $4 Площадка (сайт) должен находится ...
Продвижение корпоративного интернет-магазина
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Добрый день
В настоящий момент мы работаем с одной студией, которая занимается продвижением и оптимизацией корпоративного интернет-магазина. К сожалению, качество их работы оставляет желать лучшего, поэтому в настоящий момент необходима качественная замена.
Интересует в первую очередь конверсия, выход в региональный топ, ну и если повезет, то во всеукраинский (без фанатизма и понимаем, что дорого).
Было бы замечательно работать с плательщиками НДС, однако понимаю, что цены ввиду этого будут значительно выше, готовы рассматривать предложения отдельных оптимизаторов.
Условия сотрудничества:
часть работ будет проводиться в консультационном режиме (поскольку доступ к ресурсу будет сложно получить)
все остальное в режиме согласования.
Высоким бюджетом пока порадовать нет возможности, однако, если в целом ситуация с продвижением будет успешной - вполне возможно увеличится и бюжет.
Убедительная просьба не писать тем, кто готов это сделать за 500 и выше у.е. Вы потратите мое и свое время, поскольку в настоящий момент, такой бюджет невозможен.
Спасибо всем за уделенное внимание.
Еще раз спасибо тем, кто ответил.
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