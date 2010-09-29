Продвижение корпоративного интернет-магазина

Добрый день

В настоящий момент мы работаем с одной студией, которая занимается продвижением и оптимизацией корпоративного интернет-магазина. К сожалению, качество их работы оставляет желать лучшего, поэтому в настоящий момент необходима качественная замена.

Интересует в первую очередь конверсия, выход в региональный топ, ну и если повезет, то во всеукраинский (без фанатизма и понимаем, что дорого).

Было бы замечательно работать с плательщиками НДС, однако понимаю, что цены ввиду этого будут значительно выше, готовы рассматривать предложения отдельных оптимизаторов.

Условия сотрудничества:

часть работ будет проводиться в консультационном режиме (поскольку доступ к ресурсу будет сложно получить)

все остальное в режиме согласования.

Высоким бюджетом пока порадовать нет возможности, однако, если в целом ситуация с продвижением будет успешной - вполне возможно увеличится и бюжет.

Убедительная просьба не писать тем, кто готов это сделать за 500 и выше у.е. Вы потратите мое и свое время, поскольку в настоящий момент, такой бюджет невозможен.

Спасибо всем за уделенное внимание.

Еще раз спасибо тем, кто ответил.