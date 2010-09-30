Продвижение и/или увеличение скорости работы

Нужно подобрать ключевые слова и создать 25 контекстных объявлений в формате csv для импорта на Бегун. • Тексты всех объявлений должны быть разными • На каждое объявление должно быть 20-30 ВЧ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт/интернет-магазин на Joomal+virtuemart.
Необходимо продвижение и оптимизация. Также внутренняя оптимиация.
Тематика - офисная и металлическая мебель, медицинская мебель.
Страницы грузятся долго, поэтому желательно увеличение скорости загрузки.
Хостинг - agava.
Андрей
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