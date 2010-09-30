Составить рекламные объявления (Запчасти)

Нужно подобрать ключевые слова и создать 25 контекстных объявлений в формате csv для импорта на Бегун.

• Тексты всех объявлений должны быть разными

• На каждое объявление должно быть 20-30 ВЧ и СЧ ключевых слов (ключи не должны повторяться!)

• Поля title, descr1, descr2 должны быть заполнены по максимуму, но при этом благочитаемыми

!каждая новая строка – это новое объявление!

ТЕМА:

Дешёвые автозапчасти с доставкой.

РЕГИОН:

Беларусь