Работы по индексации

Есть интернет-магазин. Создан давно, но параметры слабые (тиц 10). Нужно увеличить параметры. Если с этим проектом получиться отлично, то дам более серьезный туристический сайт. Для начала нужно увидеть вашу работу (повышение тиц хотя бы до 20), ...