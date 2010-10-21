Необходимо создать сайт компании + интернет-магазин. На данный момент есть старый сайт на joomla (не устраивает дизайн, скорость...). Из него ( + - ) можно понять какой необходим список товаров, приблизительный функционал. При предложении различных CMS просьба объяснить ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужно создать логотип. Компания занимается продажей,доставкой, сборкой офисной мебели +создание дизайн проектов. – основное направление. Также занимаемся продажей компьютерного оборудования и расходных материалов. Возможна дальнейшая проработка дизайна визиток ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть сайт/интернет-магазин на Joomal+virtuemart. Необходимо продвижение и оптимизация. Также внутренняя оптимиация. Тематика - офисная и металлическая мебель, медицинская мебель. Страницы грузятся долго, поэтому желательно увеличение скорости загрузки. Хостинг - agava. АндрейПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Ответный отзыв
От работы с Светланой остались только положительные эмоции. Удивительный индивидуальный подход и работа только до достижения окончательного высочайшего результата. Спасибо за сотрудничество.