Андрей, спасибо за отличную работу! Вот уже действительно человек знает, что хочет! Лого принял с первого раза с минимальными правками, а все благодаря грамотно составленному ТЗ. Комментарии подробные и всегда по делу, своевременная отплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!