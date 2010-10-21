andrew102

Андрей andrew102

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта

    Необходимо создать сайт компании + интернет-магазин. На данный момент есть старый сайт на joomla (не устраивает дизайн, скорость...). Из него ( + - ) можно понять какой необходим список товаров, приблизительный функционал. При предложении различных CMS просьба объяснить ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать логотип/фирменный стиль

    Добрый день. Нужно создать логотип. Компания занимается продажей,доставкой, сборкой офисной мебели +создание дизайн проектов. – основное направление. Также занимаемся продажей компьютерного оборудования и расходных материалов. Возможна дальнейшая проработка дизайна визиток ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Продвижение и/или увеличение скорости работы

    Есть сайт/интернет-магазин на Joomal+virtuemart. Необходимо продвижение и оптимизация. Также внутренняя оптимиация. Тематика - офисная и металлическая мебель, медицинская мебель. Страницы грузятся долго, поэтому желательно увеличение скорости загрузки. Хостинг - agava. Андрей

    Virtuemart
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Сделать логотип/фирменный стиль
Андрей, спасибо за отличную работу! Вот уже действительно человек знает, что хочет! Лого принял с первого раза с минимальными правками, а все благодаря грамотно составленному ТЗ. Комментарии подробные и всегда по делу, своевременная отплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
От работы с Светланой остались только положительные эмоции. Удивительный индивидуальный подход и работа только до достижения окончательного высочайшего результата. Спасибо за сотрудничество.
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