Поисковая оптимизация сайтов. Продвижение сайтов.

• Оптимизация сайтов под поисковые запросы.

• Продвижение сайтов.

• Наполнение контентом (написание статей).

• Анализ ключевых слов.

• Составление анкоров (ссылок), названий и описаний для прогона по каталогам.

• Составление проектов для sape, консультации по фильтрам sape.

• Платные консультации и рекомендации по ICQ.

1. Подробные консультации по всем этапам продвижения и оптимизации сайтов

2. Рекомендации по эффективной покупке и продаже ссылок на сапе.

3. Правильное написание контента для сайта под ключи – рекомендации, плотность и т.д...

4. Рекомендации по поднятию PR и Тиц.

5. Рекомендации по другим методам раскрутки.

Ценовая политика:

• Цена на поисковую оптимизацию составляет 20-40 вмз.

• Цена на продвижение сайтов зависит непосредственно от конкурентоспособности запросов Вашей тематики, целей достижения.

• Контентное сопровождение сайта:

1. Копирайтинг, оптимизированные тексты – от 100-150 wmr/1000 зн. (4-6 wmz) с учетом пробелов;

2. Рерайтинг текстов - от 50-75 wmr/1000 зн. (2-3 вмз) с пробелами.

Оплата производится посредством WebMoney!

Срок выполнения заказов оговаривается с каждым отдельным клиентом индивидуально, исходя из тематического задания.

После выполнения задания предоставление Вам подробного отчёта о проделанной работе.

Средство связи:

• ICQ 66001751

• densubbota(сАбакА)gmail.com