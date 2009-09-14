Необходим баннер для сайта формат 468*60. Хотелось бы услышать предложения по цене и срокам. Тематика - обзоры планшетов, телефонов и гаджетов.
• Оптимизация сайтов под поисковые запросы.
• Продвижение сайтов.
• Наполнение контентом (написание статей).
• Анализ ключевых слов.
• Составление анкоров (ссылок), названий и описаний для прогона по каталогам.
• Составление проектов для sape, консультации по фильтрам sape.
• Платные консультации и рекомендации по ICQ.
1. Подробные консультации по всем этапам продвижения и оптимизации сайтов
2. Рекомендации по эффективной покупке и продаже ссылок на сапе.
3. Правильное написание контента для сайта под ключи – рекомендации, плотность и т.д...
4. Рекомендации по поднятию PR и Тиц.
5. Рекомендации по другим методам раскрутки.
Ценовая политика:
• Цена на поисковую оптимизацию составляет 20-40 вмз.
• Цена на продвижение сайтов зависит непосредственно от конкурентоспособности запросов Вашей тематики, целей достижения.
• Контентное сопровождение сайта:
1. Копирайтинг, оптимизированные тексты – от 100-150 wmr/1000 зн. (4-6 wmz) с учетом пробелов;
2. Рерайтинг текстов - от 50-75 wmr/1000 зн. (2-3 вмз) с пробелами.
Оплата производится посредством WebMoney!
Срок выполнения заказов оговаривается с каждым отдельным клиентом индивидуально, исходя из тематического задания.
После выполнения задания предоставление Вам подробного отчёта о проделанной работе.
Средство связи:
• ICQ 66001751
• densubbota(сАбакА)gmail.com
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