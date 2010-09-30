Оптимизация сайтов

Рекламному агентству требуется человек для работы по продвижению интернет-сайтов. Полный перечень методов продвижения сайта: прописание ключевых слов, регистрация в поисковиках, и т.д. ....

Задача одна: за минимальные сроки вывести сайт в 10 результатов в поисковиках google и yandex в молдавском интернете.

Опыт работы обязателен.Укажите сроки и стоимость работ. Заявки без указания этих двух пунктов рассматриваться не будут. Также укажите последние работы, которыми Вы занимались.