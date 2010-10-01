Составить семантическое ядро

$20
Поисковые системы (SEO)Завершен3 заявки168 просмотров
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Итак есть сайт некой компании где мета одинаковые на каждой странице и не совсем соответсвуют тому что написано в контенте. Тоесть точных вхождений нету. Ключевиков немного там и тематика неконкурентна (монтаж судовых систем)

Что требуется:

на основе статистики поисковых запросов рамблера или яндекса определить наиболее ВЧ ключи по всей тематике сайта для главной страницы ( тайтл и описание).

И еще для пары тройки страниц уже более тематичные ключи по разделам ( они будут писаться уже потом под эти ключевики-сейчас этих страниц можно сказать нет).

На выходе предоставить:

1)Семантическое ядро наиболее оптимальное на Ваш взгляд

2)Анкорлист в экселе или хтмл со списком ключей и количеством запросов

13 лет назад
IT-Vbg
Юрий 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
WorkChernush
Артём 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
13 лет назад
$15
1 день
Неплохое ядро получилось, сотрудничеством доволен))
Хороший заказчик. Точно формулирует задание, быстро проверяет и оплачивает работу.
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