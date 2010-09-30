Раскрутка сайта производственной тематики

Нужно подобрать ключевые слова и создать 25 контекстных объявлений в формате csv для импорта на Бегун. • Тексты всех объявлений должны быть разными • На каждое объявление должно быть 20-30 ВЧ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуестся раскрутить сайт для фирмы, занимающейся изготовлением конвееров, подёмников, тележек и т.д. Регион: Россия.
В приложении находится ТЗ.
От вас: заполнить 4,5 колонки ТЗ (соответсвенно приблизительные цены и срок выведения в TOP10 по каждому ключу). После этого кидать мне на почтовый ящик дозаполненое ТЗ, контакты и ссылку на ваш аккаунт на веблансере.
e-mail: [email protected]
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