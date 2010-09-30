Раскрутка сайта производственной тематики

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок199 просмотров
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Требуестся раскрутить сайт для фирмы, занимающейся изготовлением конвееров, подёмников, тележек и т.д. Регион: Россия.

В приложении находится ТЗ.

От вас: заполнить 4,5 колонки ТЗ (соответсвенно приблизительные цены и срок выведения в TOP10 по каждому ключу). После этого кидать мне на почтовый ящик дозаполненое ТЗ, контакты и ссылку на ваш аккаунт на веблансере.

e-mail: [email protected]

13 лет назад
anatoliykob
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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