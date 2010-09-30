Маркет концепция сайта заявок на финансовые услуги

Требуется разработать маркетинговую концепцию сайта, агрегирующего заявки на финансовые услуги (финансовый супермаркет). Осоновная функция сайта - консультация пользователей по выбору подходящего предложения финансовых услуг, сбор заявок и дальнейшая продажа партнерам. Сайт находится в предзапусковом состоянии.

Предполагается следующие виды работ:

1. Разработка продающих страниц (landing pages).

Сделать несколько входящих страниц под услуги (желательно начинать с самых дорогих и самых популярных ). Примером продающих страниц могут быть:

http://www.123credit.ru/hypothec/

http://www.123credit.ru/kredit/

http://www.123credit.ru/avtokredit/

Следует продумать идею финансового калькулятора, предлагающего выбрать набор финансовых услуг и посчитать их доходность с последующим перенаправлением на заявки (возможный пример http://www.clubvps.com/).

2. Пост-клик анализ.

Поставить на эти страницы аналитикс и цели. Постоянный мониторинг и корректировка.

3. Тщательная проработка медиаплана

Трафик желательно максимально приближенный к banki.ru bankir.ru и т.д., контекст и баннерную рекламу лучше размещать на таких площадках, чем покупать более дорогой траффик на поисковиках.

4. Аудит услуг и всех страниц сайта.

Тщательно протестировать все маршруты пользователя. Заявка должна быть мгновенно обработана, повысить конверсию. Возможно предложить более удачные формулировки услуг, их позиционирование.

5. Контент

Предложить рекоммендации по контенту (сравнить кредиты разных компаний и т.д.).

Обязательными условиями являются применение пост-клик анализа, модели CPA (оплата за результат), большой опыт в реализации подобных проектов (в т.ч. в финансовой сфере) с качественными примерами, местоположение - Москва и Московская область (возможность встреч). Бюджет на рекламу и все работы на ближайшие несколько месяцев - 20-40 тыс руб/мес. Возможно сотрудничество по другим проектам.