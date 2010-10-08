Приватный проект для Захарова Михаила

Нужен человек, для постоянного сотрудничества по вводу страниц в индекс. В первом заказе будет около 200 страниц. Оплата по факту количества зашедших в индекс страниц. В начале, готовы работать через безопасную сделку. Создаваемая ссылочная масса, в целом, должна быть ...
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Реклама (PR, "пиар") в тематических группах социальной сети "В Контакте". Не мене 100 постов. Прозрачный отчёт (с возможностью проверки).
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