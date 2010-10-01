Вывести новый сайт в топ 10 всемирного гугла

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок260 просмотров
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Оливки

масло

вино

еда

испанские продукты

домен в зоне лв (латвия)

надо в топ 10 google.ru но посчитайте ещё com i lv отдельно

основной язык русский,есть латышский и будет англ

13 лет назад
artemka_sv
Шведов 
35 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов(-1)
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