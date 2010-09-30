Продвижение ряда сайтов

Имеется готовый (настроенный) и рабочий проект в системе SAPE.RU. Разыскивается человек, который будет ежемесячно заниматься покупкой новых ссылок, удалением нерабочих и т.д. Ну и естественно выводом сайта в TOP Google по ключевым словам Оплата за работу 50 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который сможет оказывать помощь в продвижении сайтов. Нужны будут как разовые консультации/помощь, так и долгосрочная работа над проектами
Необходимо:
Наличие опыта работы
Несколько успешно продвинутых в ТОП сайтов в портфолио
Присутствие в сети большую часть времени.
Также приглашаю к сотрудничеству новичков в СЕО. Готова обучить и предоставить все необходимое.
Писать ТОЛЬКО в проект. На личку, асю и т.д. нет времени.
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