Продвижение ряда сайтов

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок194 просмотра
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Нужен человек, который сможет оказывать помощь в продвижении сайтов. Нужны будут как разовые консультации/помощь, так и долгосрочная работа над проектами

Необходимо:

Наличие опыта работы

Несколько успешно продвинутых в ТОП сайтов в портфолио

Присутствие в сети большую часть времени.

Также приглашаю к сотрудничеству новичков в СЕО. Готова обучить и предоставить все необходимое.

Писать ТОЛЬКО в проект. На личку, асю и т.д. нет времени.

13 лет назад
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
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