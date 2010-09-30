Продвижение ряда сайтов

Нужен человек, который сможет оказывать помощь в продвижении сайтов. Нужны будут как разовые консультации/помощь, так и долгосрочная работа над проектами

Необходимо:

Наличие опыта работы

Несколько успешно продвинутых в ТОП сайтов в портфолио

Присутствие в сети большую часть времени.

Также приглашаю к сотрудничеству новичков в СЕО. Готова обучить и предоставить все необходимое.

Писать ТОЛЬКО в проект. На личку, асю и т.д. нет времени.