Нужна оптимизация сайта и реклама

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок178 просмотров
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Уважаемые профессионалы, нужна оптимизация сайта, как это сделать и сколько это стоит заказать у вас, предлагайте свои услуги. Ещё меня интересует действенная реклама для сайта авторской одежды. Нужна бесплатная реклама своими руками (то, что смогу сделать сама) и при скромном бюджете и наилучшая в разумных пределах. На что нужно обратить внимание и какая реклама лучше. Был разовый опыт с рассылкой – полностью отрицательный, только спам. Ориентир потенциального клиента среднего и высшего уровня. И сколько стоит, если этим вопросом займётесь вы? Сейчас посещаемость 10 человек в день.

Буду признательна за помощь. Я не собираюсь составлять вам конкуренцию и даже не собираюсь самостоятельно заниматься рекламой своего сайта, только пытаюсь запустить свой сайт минимизировав затраты на старте и понять какая же реклама наиболее эффективна и оправдывает затраты. При первой возможности и как определюсь какой вид рекламы необходим начну платное сотрудничество.

13 лет назад
Tatiana_El
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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