Оливки масло вино еда испанские продукты домен в зоне лв (латвия) надо в топ 10 google.ru но посчитайте ещё com i lv отдельно основной язык русский,есть латышский и будет англ
Разнести слова и фразы с СЯ в файл Word по шаблону
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Здравствуйте!
Это необходимо сделать для каждого пункта и подпункта каталога начиная с пункта "Инструмент"
СЯ предоствалю в виде файла excel.
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