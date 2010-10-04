Оптимизация сайта под Яндекс

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки171 просмотр
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Оптимизировать сайт под Яндекс, нужно что бы количество страниц в поиске было как можно ближе к страницам загруженных роботом.

Сайт: http://www.anime-age.ru/

13 лет назад
Arkelon
Сергей 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад