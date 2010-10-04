Прогон сайта на английском языке (поднять PR)

Привлечение целевых посетителей с форумов и блогов для сайта www.WoodFun.ru Пишите возможные вар-ты сотрудничеств по сабжу
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Нужно прогнать сайт по "буржуйнету" на английском языке. Реально поднять PR.
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