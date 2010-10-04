Продвижение сайта

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт24 заявки322 просмотра
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Требуется раскрутить сайт. Задача: при наборе в поисковиках определенных ключевых слов сайт должен появляться на первой странице на 1-4 позиции без платной рекламы вроде AdWords.

13 лет назад
marvin12
Марина 
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад