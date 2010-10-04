PR на форумах

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка152 просмотра
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Нужен пользователь с опытом, с аккаунтами от полугода, с количеством сообщений от 20-ти для PR-работы с форумами.

Тематики: общетематические, женские, рем-строй.

Обязателен опыт и портфолио.

13 лет назад
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад