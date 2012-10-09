Анимированный gif или Flash баннер 468x60 1 слайд - Флэшки и карты памяти фирмы Kingmax (изображение флешек этой фирмы + иконку бренда) 2 слайд - Внешние жёсткие диски (Изображение внешнего ...
Создать графические объявления для Google Adwords
На основе flesh баннеров создать графические анимированные GIF или SWF объявления в стандарте google adwords. Список форматов и требования см. http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=ru&answer=176108&rd=1
чем больше форматов получится тем лучше.
Предпочтение юр.лицам или ИП, возможен вариант сотрудничества с частным лицом через СБС
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