Создать графические объявления для Google Adwords

На основе flesh баннеров создать графические анимированные GIF или SWF объявления в стандарте google adwords. Список форматов и требования см. http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=ru&answer=176108&rd=1

чем больше форматов получится тем лучше.

Предпочтение юр.лицам или ИП, возможен вариант сотрудничества с частным лицом через СБС